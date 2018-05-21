Bakir İzetbegovic: Allah yüzyılda bir lider gönderir, o kişi Erdoğan'dır

Bosna Hersek Devlet Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegovic, ülkesine günü birlik ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırladı.

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin 6. Genel Kurulu'nda konuşan İzzetbegovic,

salondaki Türklere de seslendi, sözleri ayakta alkışlandı.

"Resullullah'in dediği gibi her yüzyılda Allah bir kişiyi gönderecek o da kendi milletine dinini geri verecektir. Size Allah'tan gönderilen bir adam var burda. Bugün sizler Allah’ın size bahşettiği bir kişiye sahipsiniz. Adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Sizin ona destek olmanız gerekiyor, sizin doğru yolda olmanız gerekiyor. Ona yardım edin."

Devlet Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegovic, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile düzenlediği basın toplantısında da sıcak mesajlar verdi.

"Türkiye ile muhteşem ilişkilere sahibiz. Türkiye, AB ve NATO’ya üyelik sürecimizde ve ekonomik kalkınmamızda her zaman yanımızda. Bosna Hersek de bölgede istikrar noktasında Türkiye'nin yanındadır."

İzzetbegovic, Türkiye'nin FETÖ, PKK ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadelesine değindi.

Avrupa'nın istikrarı noktasında Türkiye'nin büyük bir görev üstlendiğini hatırlattı.

"Siz 3 milyondan fazla Suriyeli'yi misafir ediyorsunuz. Siz DEAŞ, PKK ve FETÖ teröristleriyle savaşıyorsunuz, mücadele ediyorsunuz. Türkiye sınırlarında yaptığınız askeri operasyonları çok az kayıpla bitirdiniz. Sadece Türkiye için değil tüm Avrupa'nın istikrarı için gösterdiğiniz çabadan ötürü sizi tebrik ediyorum"

Kaynak: TRT Haber