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Bakanlıktan Siirt'teki zehirlenmeye ilişkin açıklama

Sağlık Bakanlığınca, Siirt'in Aktaş köyünde klor gazı sızıntısından etkilenen hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındığı bildirildi.

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Bakanlıktan Siirtteki zehirlenmeye ilişkin açıklama

Sağlık Bakanlığınca, Siirt'in Aktaş köyünde klor gazı sızıntısından etkilenen 92 kişinin hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındığı, 60 kişinin de köy yakınlarında bulunan mesire alanına kurulan Türk Kızılayının çadırında gözlem altına alındığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Siirt'in Aktaş köyündeki klor gazı sızıntısı nedeniyle Acil Sağlık Hizmetleri ambulanslarının bölgeye intikal ettiği ve etkilenenlerin hastaneye ulaştırılmaya başlandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olaydan etkilenen 92 kişinin hastanelere sevki gerçekleştirilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. 60 kişi de köy yakınlarında bulunan mesire alanında kurulan Kızılay çadırlarında gözetim altına alınmıştır. Hastanelere sevki gerçekleştirilenlerin arındırma ünitesinde arındırma işlemlerine devam edilmekte olup genel durumları iyidir. Klor gazından etkilenme olayının eski bir varille temastan kaynaklandığı değerlendirilmektedir."

Etiketler: Siirt zehirlenme, Sağlık Bakanlığı
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