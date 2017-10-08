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Bakanlıktan 'Siber Sefer Emri' iddialarına ilişkin açıklama

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından, siber güvenlik amacıyla siber sefer emri çıkartılmasına yönelik çalışma yapılmadığı bildirildi.

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Bakanlıktan Siber Sefer Emri iddialarına ilişkin açıklama

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından, siber güvenlik amacıyla siber sefer emri çıkartılmasına yönelik çalışma yapılmadığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 08 Ekim 2017'de bir gazetedeki "Siber Sefer Emri" başlıklı haberde, Bakanlığın 13 bin Siber Güvenlik Uzmanı istihdam ettiği ve siber güvenlik amacıyla siber sefer emri çıkartılacağına ilişkin çalışma yapıldığı ifadelerinin yer aldığı belirtilerek, böyle bir çalışmanın olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, yaşanabilecek siber güvenlik olaylarına karşı kamu kurumlarının hangi seviyede olduğunun belirlenmesi ve bu konuda kurumların farkındalığının artırılarak gereken iyileştirmeleri yapmalarının teşvik edilmesi amacıyla 29 Kasım 2017 tarihinde Ulusal Siber Güvenlik Tatbikatı düzenleneceği ifade edildi.

Kamu kurumlarında gerekli siber güvenlik kontrollerinin (İç ve dış ağ sızma testi, uygulama sızma testi, DdoS, sosyal mühendislik, kod analizi) yapılması amacıyla gerekli çalışmaların Bakanlık tarafından yürütüldüğü belirtilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşları arasındaki veri trafiğinin daha güvenli kapalı devre sanal bir ağ üzerinden yapılması amacıyla KamuNet Projesi'nin hazırlandığı, şu ana kadar 42 kamu kurumunun KamuNet'e dahil olduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, "5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanununda ve Diğer kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı"nın hazırlanarak Başbakanlığa gönderildiği ve yasalaşmasının beklendiği belirtildi.

Etiketler: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Siber Sefer Emri
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