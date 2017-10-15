Bakanlıktan PTT danışmanları açıklaması

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, PTT ile ilgili gerçeğe aykırı beyanat ve yorumlarla kamuoyunun yanlış bilgilendirildiği belirtilerek, şirket bünyesinde iddia edildiği gibi 60 değil, 3 danışmanın görev yaptığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın PTT Genel Müdürü'nün 60 danışmanı olduğu ve her birine özel makam aracı tahsis ettiği şeklindeki iddialarına yer verildiği ifade edildi.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve muhtemel yanlış algıya neden olmamak için yapılan açıklamada, son 15 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısını gelişmiş ülkelerin seviyesine çıkarmak için yoğun çaba gösteren Bakanlığın bugüne kadar 357 milyar lira yatırım yaparak, Anadolu'yu doğu ile batı arasındaki en önemli ulaşım ve iletişim kavşağı haline getirdiği kaydedildi.

Bakanlığın "ulaşan ve erişen Türkiye" hedefleri doğrultusunda PTT AŞ Genel Müdürlüğünün de millete en iyi hizmeti sunmak için çalıştığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"PTT, daha çok büyümek ve milletimize daha kaliteli hizmeti sunmak adına sürekli kendisini yenilemekte olan, sadece ülkemizde değil dünyada adından söz ettiren 177 yıllık dev bir milli kuruluşumuzdur. 2016 yılında ülkemizde büyük bir başarıyla gerçekleştirilen 26. Dünya Posta Kongresi neticesinde PTT AŞ, Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanlığını üstlenmiştir. İdari Konsey, Dünya Posta Birliğinin nihai karar organıdır. Bugün PTT olmadan karar alamayan bir dünya posta sektörü vardır. Halihazırda 40 bin personeli ve yaklaşık 4 bin 500 işyeri ile hizmet veren PTT'nin hedefi 100 bin personel istihdam etmektir. PTT bünyesinde iddia edildiği gibi 60 değil, 3 danışman görev yapmaktadır. Söz konusu danışmanların 2'si başka kamu kuruluşlarından geçici görevlendirmeyle PTT'ye hizmet vermektedir, diğer 1 danışman ise PTT'nin kadrosu dahilinde görevini yürütmektedir. PTT'de araç tahsisi 237 Sayılı Taşıt Kanununa istinaden belirlenen "PTT AŞ Taşıtların Kullanımı ile Bunları Sürebilecek Personelin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar" uyarınca yapılmaktadır. Şirketimiz diğer tüm iş ve işlemlerinde olduğu gibi araç tahsisinde de ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde titizlikle hareket etmektedir.

PTT ile ilgili gerçeğe aykırı beyanat ve yorumlarla kamuoyunun yanlış bilgilendirildiği ortadadır. Bu tür asılsız iddialar kuruluşumuzun marka değerini, iş hacmini, halkımız nezdindeki itibar ve güvenini olumsuz yönde etkileyecek, PTT'yi maddi ve manevi zarara uğratacak sonuçlara yol açabilmektedir."