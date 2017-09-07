Bakanlıktan 'okul servisi' açıklaması

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından, son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan, "Öğrenci servisi ihalelerinde Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği nedeniyle firmalar arasında gerginlik yaşandığı" yönündeki haberlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği ile okul servis araçlarının hangi şartlar altında kiralanabileceğinin düzenlendiği belirtilen açıklamada, basına yansıyan haberlerin aksine, okul servis aracı işleten kişiyle anlaşma yapılması halinde dahi, taşıma yapılacak taşıtların "Okul Servis Aracı" olması ve taşıt sahibi firmaların da yönetmelikte öngörülen tüm yükümlülükleri sağlaması gerektiği vurgulandı.

Söz konusu yönetmelik çerçevesinde, öğrenci taşıyacak araçların, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) veya il/ilçe trafik komisyon kararı bulunan özel izinli taşıtlar olması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, ayrıca servis şoförü ve rehber personeli olacakların, uyuşturucuyla ilgili ve çocuk istismarı suçlarından affa uğrasalar dahi hüküm giymemiş olması gerektiği de aktarıldı.

Öğrenci servisi ihalesini yapanların yönetmelikte belirtilen şartları ihale şartnamesine koymak zorunda olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öğrenci taşımacılığına yönelik yasal düzenleme Bakanlığımız tarafından yapılmakta olup, söz konusu taşımaların denetimi ise valilikler ve kolluk kuvvetleri (polis, jandarma, zabıta) aracılığıyla yapılır. Çalışma şartları yönünden Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer ilgili kuruluşlarda mevzuatları çerçevesinde her türlü denetimi yaparlar. Bununla birlikte Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine ilişkin Bakanlığımız tarafından tespit edilen her türlü sorunun çözümüne ilişkin olarak gerekli çalışmalar ilgili bakanlıklar ile diğer kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde yapılmaktadır."