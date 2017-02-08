  • 08 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Bakanlıktan öğrencilere burs müjdesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Koruma Vakfınca 400 lisans öğrencisine aylık 400 lira burs verilecek.

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Bakanlıktan öğrencilere burs müjdesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Koruma Vakfınca (TUÇEV) Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin verdiği talimatla 400 lisans öğrencisine ayda 400 lira burs verilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Çevre Koruma Vakfı, lisans öğrencilerinden çevre ve şehircilik alanında Çevre Mühendisliği, Biyoloji, Elektrik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Kimya ve Kimya Mühendisliği, Şehir Plancısı, Mimar ve İnşaat Mühendisliği bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerden bitirme tezi ya da bitirme projesi hazırlayan öğrencilere yönelik başlattığı burs çalışmasına bu yıl da devam edilecek.

Geçen yıl 330'u lisans olmak üzere 500'den fazla öğrenciye burs veren TUÇEV’in bu yılki başvuruları başladı. Belirtilen konu başlıkları altında tez hazırlayan öğrenciler vakfın sitesinden 1 Mart'a kadar başvuru yapabilecek.

Başvuru tarihini baz alarak bursları ödemeye başlayacak TUÇEV, 4 ay süre ile toplam 400 lisans öğrencisine burs verecek.

Burs alan öğrenciler, üniversite tarafından yapılan tez kabulünden sonra tezini yazılı doküman veya CD/USB ile TUÇEV'e teslim edecek. Bitirme tezleri ve bitirme projeleri vakıf tarafından kurulan Çevre ve Şehir Kütüphanesinde yer alacak.

Etiketler: öğrenci bursu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, burs, bakanlık
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