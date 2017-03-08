Bakanlıktan "Miraz" bebek haberlerine yalanlama

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, cezaevinde hükümlü annesiyle birlikte kalan "Miraz" bebekle ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan haberleri yalanladı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, hükümlü H.G.D.A'nın bebeği Miraz ile birlikte 19 Şubat'ta Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna getirildiği bildirildi.

"Miraz" bebeğe ait olduğu söylenen ilaçların getirilen eşyalar arasında bulunmadığının belirtildiği açıklamada, kurum revirinde 20 Şubat'ta yapılan muayene sonrasında kurum doktoru tarafından "Miraz" bebek için 6 ilacın reçete edildiği ifade edildi.

Açıklamada, reçete edilen ilaçlardan dördünün aynı gün eczaneden temin edildiği, bir ilacın da daha sonra anne H.G.D.A'ya elden teslim edildiği kaydedildi.

Bebeğin, 22 Şubat'ta Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Polikliniğine sevkinin yapıldığının vurgulandığı açıklamada, muayene sonucu tanzim edilen reçetedeki ilaçların da aynı gün anne H.G.D.A'ya elden verildiği bilgisi aktarıldı.

"Haberler asılsızdır"

Açıklamada, "Miraz" bebek için kurumun kreş biriminden ayakkabı, emzik, biberon, çocuk bezi, çocuk çorabı, zıbın, elbise takımı, diş kaşıyıcı, mama, bebe bisküvisi, çocuk bezi, oyuncak, çocuk kaşığı, bebek yatağı, çarşaf, nevresim, yastık kılıfı ve bebek battaniyesi verildiği belirtildi.

Talep üzerine anne H.G.D.A'ya yürüteç ve beşiğin de teslim edildiğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"H.G.D.A'nın bebeği Miraz için genel bütçeden verilen iaşeye ilave olarak günlük süt, meyve suyu ve yumurta verilmektedir. Adı geçenin ve yanında bulunan bebeğinin başka bir sağlık problemi bulunmamaktadır. Ceza İnfaz Kurumunda annesinin yanında kalan çocukların sayıma kaldırılması gibi bir uygulama söz konusu değildir. Kamuoyunda yanlış algı oluşturmaya yönelik bu tür haberler tamamen asılsızdır."