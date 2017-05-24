Bakanlıktan Keçiören Atatürk Çocuk Yuvası'na ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından, Keçiören Atatürk Çocuk Yuvası'nda "Çocuk Hizmetlerinde Dönüşüm" kapsamında inşaat ve tadilat çalışmaları yapıldığı, kurumun kapatılması veya yıkılmasının söz konusu olmadığı belirtildi.

Bakanlıktan, bugün bir gazetede yayımlanan "Atatürk'ün emriyle kurulan Türkiye'nin ilk çocuk yuvası kapatılıyor" başlıklı haber ve "yuvanın müze yapılması" önerisine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, söz konusu haberde, "Bakanlığa bağlı faaliyetlerini sürdüren Ankara'daki Keçiören Atatürk Çocuk Yuvası'nın haziran ayında kapatılacağı, arazi ve binaların nasıl değerlendirileceğine henüz karar verilmediği" ifadelerine yer verildiği kaydedildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca başlatılan, "Çocuk Hizmetlerinde Dönüşüm" kapsamında, çocuk yuvaları ve çocuk yurtlarının, "Çocuk Evleri" ve "Çocuk Evleri Siteleri"ne dönüştürüldüğü anlatılan açıklamada, Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın açıklamalarında, bu dönüşümün 2017 sonuna kadar bitirilmesinin planlandığını söylediği hatırlatıldı.

Keçiören Atatürk Çocuk Yuvası'nda 39 dönüm arazi üzerinde bulunan 6 hizmet binası, Çocuk Destek Merkezi ve Çocuk Yuvasıyla, 0-6 yaş ve 13-18 yaş grubundaki çocuklara hizmet verildiği aktarılan açıklamada, bu dönüşümle çocukların ev ortamında, kendi yaş ve durumlarına uygun, daha az sayıda çocuk ve eğitimli personelle daha mutlu, sağlıklı bir şekilde yaşamalarının amaçlandığı vurgulandı.

Kurumda yapılan tadilat ve inşaat çalışmalarının da bu kapsamda devam ettiği ifade edilen açıklamada, bu çalışmaların yuvanın tarihi geçmişi ve manevi değeri göz önünde bulundurularak, büyük bir hassasiyetle yapıldığının altı çizildi.

Açıklamada, "Yuvanın haziran ayında yıkılacağı ve yerine ne yapılacağının belli olmadığı iddiaları asılsızdır. Yuva, içinde bulunduğu arazi ve binalarla bundan sonra da çocuklarımızın hizmetinde olacaktır. Bazı binalar, şu anda kullanıldığı şekliyle (konferans salonu, mutfak, hobi atölyesi), bazıları da farklı amaçlarla çocuklarımız için kullanılmaya devam edilecektir." denildi.

Kurum bahçesindeki iki tarihi çeşme ile yabancı devlet adamlarının ziyaretlerinde hediye ettiği oyuncakların da koruma altında bulunduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Keçiören Atatürk Çocuk Yuvası'nın kapatılması veya yıkılması söz konusu değildir. 1921 yılında milletimizin asil evlatlarının çabalarıyla kurulan Çocuk Esirgeme Kurumu ve bu çabanın ilk meyvesi olan Keçiören Atatürk Çocuk Yuvası, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ecdadımızın bizlere emanetidir. Bu emanete maddi ve manevi olarak hakkıyla sahip çıkılacağından kimsenin şüphesi olmamalıdır. Keçiören Atatürk Çocuk Yuvası, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da çocuklarımızın yaşadığı ve yaşatıldığı bir yer olmaya devam edecektir."