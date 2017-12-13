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Buradasınız : » » Bakanlıktan İTO Başkanı Çağlar'ın vefatına ilişkin inceleme

Bakanlıktan İTO Başkanı Çağlar'ın vefatına ilişkin inceleme

Sağlık Bakanlığı, kalp krizi sonucu yaşamını yitiren İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı İbrahim Çağlar'ın ölümüne ilişkin inceleme başlattı.

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Bakanlıktan İTO Başkanı Çağların vefatına ilişkin inceleme

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, önceki gün evindeyken gece saat 01.00 sularında kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Çağlar'a yapılan tıbbi müdahaleye ilişkin basında yer alan ihmal iddiaları üzerine açıklama yaptı.

İbrahim Çağlar'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır dileyen Gümüş, "Neticede acil vakaların yönetimi kompleks bir olaydır. Sadece bir mide ağrısıyla gelen kişi kalp krizi geçiriyor olabilir, birçok semptomla beraber gelebilir. Bu bakımdan kamuoyunda ya da basında çıkan haberler dolayısıyla, söz konusu hastaneyle ilgili değerlendirme ve incelemeyi bugün itibarıyla yapıyoruz. Ekiplerimiz İstanbul'da." dedi.

Dosyalara ve yapılan tetkiklere bakılacak

Eyüp Gümüş, bir ihmalin söz konusu olup olmadığı sorusu üzerine ise "Bu söylemlerin değerlendirilmesi gerekiyor. Dosyasına bakılması lazım, hastanın hastaneye girişinden itibaren yapılan tetkiklerin ve taburcu oluncaya kadarki sürecin incelenmesi gerekiyor. O bakımdan biz dosyalara ve yapılan tetkiklere bakarak değerlendirmede bulunacağız." ifadelerini kullandı.

Çağlar'ın cenazesi, dün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Sahrayıcedid Aile Kabristanı'na defnedilmişti.

AA

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