Bakanlıktan İstanbul'daki şiddetli yağışla ilgili açıklama

İstanbul’da meydana gelen şiddetli yağışa rağmen kentte önemli bir elektrik kesintisi yaşanmadığı belirtildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından edinilen bilgiye göre, İstanbul'da bugün görülen şiddetli yağış, lokal arızalar ve buna bağlı kesintiler dışında ciddi bir elektrik kesintisine yol açmadı.

Yağış nedeniyle tedbir amaçlı bazı kesintiler yapıldı. Sel baskınlarını önlemeye yönelik çalışmalar sırasında yeraltı enerji kablolarına verilen hasarlar ve iletken kopmaları sonucu lokal arızalar oluştu.

Lokal arızalar bazı ilçelerde elektrik kesintisine sebep oldu. Bu çerçevede Sultangazi ve Esenyurt ilçelerindeki toplam 27 trafonun enerjilendirilme çalışmaları sürüyor.

Şiddetli yağıştan en fazla etkilenen yerlerin başında gelen Silivri’de 25 trafo, Esenler Tekstilkent’te ise 5 trafo elektrik çarpmalarına karşı tedbir amacıyla kapatıldı.

Bu iki bölgede toplamda 22 megavatlık bir kesinti uygulanıyor. Afet Koordinasyon Merkezi ve yerel yönetimler ile koordineli olarak yürütülen çalışmalarla en kısa sürede bölgeye elektrik verilecek.

Anadolu yakasında ise yağıştan kaynaklanan herhangi bir kesinti olmadı.