Bakanlıktan 'dehşet çiftliği' açıklaması

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde yurttan kaçan çocuk yaştaki kızları zorla çiftliğinde alıkoyan ve cinsel istismarda bulunan Abuzer Sayan düzenlenen operasyonla sabah saatlerinde tutuklandı.

Yurttan kaçan kızları çiftlikte zorla alıkoydular!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan gündeme oturan "Dehşet Çiftliği" haberleriyle ilgili açıklama geldi.

Bakanlığa bağlı Çocuk Destek Merkezlerinde 5395 sayılı kanun uyarınca bakım kararı alınan çocuklara barınma, eğitim, tedavi ve sosyal rehabilitasyon hizmetleri verildiği söylenen açıklamada, kuruluşlardaki çocukların kanun gereği bakım hizmetleri sürdürülürken özgürlüklerinin kısıtlanmadığı ve belirlenen zamanlarda programlı bir şeklide kuruluş dışına izinli gönderildiği söylendi.

Taciz çiftliğine baskın

Açıklamada olay şöyle anlatıldı:

Adı geçen kuruluştan izinli ayrılan bir kız çocuğunun izin bitiminde kuruluşa dönmediği tespit edildi ve ivedilikle kolluk güçlerine bildirildi. Kolluk kuvvetleriyle iş birliği halinde bir operasyon gerçekleştirildi, bakım kararı olan çocuk tekrar kuruluşa alındı.

"En ağır cezaları almasının sonuna kadar takipçisiyiz"

"Çocuğumuza yönelik halihazırda bakım, rehabilitasyon ve sosyal destek hizmetleri sürdürülmektedir. Kuruluşlarımızda kalan diğer çocuklardan alınan bilgiler ve yapılan araştırmalar sonucunda Emniyet güçleri olaya karışan şahsın adresine baskın düzenlemiş ve bu kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Çocuğumuz zorla tutulduğu yerden kurtarılmış ve kendisine uzman personellerimiz tarafından gerekli psikososyal destek sağlanmıştır. Davanın ve bu olaya karışan şahsın en ağır cezaları almasının sonuna kadar takipçisi olacağız."

Kaynak: AA, TRT Haber