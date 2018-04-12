"70 bin tutuklu öğrenci" olduğu haberine yalanlama

Adalet Bakanlığı yetkilileri, çalışmalar kapsamında, isteyen hükümlü ve tutukluların diledikleri alanlarda eğitim almalarının sağlandığını belirtti.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un, "Açık kurumlar ile çocuk eğitimevlerinde bulunan hükümlülerin örgün ve yaygın, kapalı kurumlarda bulunan hükümlülerin yaygın öğretimden yararlanmaları sağlanır" hükmü gereği gerekli imkanların sunulduğunu anlatan yetkililer, hükümlü ve tutukluların eğitime teşviklerinin de sağlandığını kaydetti.

37 bin 266 hükümlü ve tutuklu eğitim aldı

Bakanlık yetkililerine göre, 31 Aralık 2017 itibarıyla 37 bin 266 hükümlü ve tutuklu cezaevinde oldukları sürede ortaokul, lise, üniversite, doktora ve yüksek lisans eğitimi aldı.

Cezaevlerinde yasak yayınlar kapsamında olanlar haricinde tüm kitaplara erişim sağlanıyor.

Açıklamada, cezaevindeki kişilerin çeşitli suçlardan hüküm giydiği, bu kişilerin öğrencilikleri nedeniyle tutuklu ve hükümlü olmadığı vurgusu yapıldı. Farklı yaş gruplarından tutuklu ve hükümlülerin cezaevlerinde kaldıkları sürede, eğitim alma talepleri üzerine öğrenim gördüğüne işaret edildi.

Meslek eğitimi de veriliyor

Hükümlü ve tutukluların eğitimleri için imkanların sağlandığını belirten yetkililer, bunun yanı sıra cezaevlerinde meslek eğitimlerinin verildiğini değerlendirdi.

Yetkililer, hükümlü ve tutukluların meslek sahibi olmaları çalışmaları kapsamında da, meslek öncesi eğitimlerini tamamlayanların kurulan tesis ve atölyelerde üretime katıldığını belirtti.

Kaynak: AA