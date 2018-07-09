Bakanlıkların teşkilat yasaları lağvedildi

Yeni sistem ile başbakanlık makamı ortadan kalkıyor. Bakanlar Kurulu'nun da yapısı değişiyor. Başbakan Yardımcılığı kaldırılıyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş için gereken 703 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlık sayısı azaldı

Bazı bakanlık ve kurumların teşkilat ve görevleri hakkındaki kanunlar yürürlükten kaldırıldı. Bakanlık sayısı azaldı ve 26'dan 16'ya indirildi.

Birleştirilen ve ismi değişenler

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı

Maliye ve Hazine Bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

İsmi aynı kalan bakanlıklar

Adalet Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Ekonomiyle ilgili bakanlık 3'e indi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, "Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı" adı altında birleştirildi.

Ekonomi alanında 6 olan ilgili bakanlık sayısı 3'e indi. Maliye Bakanlığı'nın yeni adı "Hazine ve Maliye Bakanlığı" oldu.

AB Bakanlığı Dışişleri'ne bağlandı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı "Ticaret Bakanlığı" çatısı altında toplandı.

Kararname ile Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı'na bağlandı.

Genelkurmay Başkanı'nın görevi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı "Tarım ve Orman Bakanlığı" adı altında birleştirildi.

Kararnamede, Genelkurmay Başkanı'nın görev ve yetkisine ait kanun da kaldırıldı.

MİT başkanlığa dönüştürüldü

"Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı" ibaresi "MİT", "Müsteşar" ibaresi ise "Başkan" olarak değiştirildi.

Basın ve Yayın enformasyon Genel Müdürlüğü Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına devredildi.

MGK ve YAŞ kararı

Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Genel Sekreterliği kanunu yürürlükten kaldırıldı.

Yüksek Askeri Şura'nın (YAŞ) kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun yürürlükten çıkarıldı.

Subayların bekleme süreleri değişti

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığına ait her türlü hak ve yükümlülükler İçişleri Bakanlığına devredildi.

TSK Personel Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre subayların bekleme süreleri Cumhurbaşkanı kararıyla uzatılıp kısaltılabilecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlandı.

Cumhurbaşkanlığı'na bağlı 9 kurul geliyor

Avrupa Birliği Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı çatısı altına girecek. Yeni sistemde, Cumhurbaşkanına bağlı kurullar, politika üretme araçları olarak görev yapacak.

9 yeni kurul oluşturulacak. Bu kurullar, her alanda stratejik ve uzun vadeli vizyonlar belirleyecek, bakanlıklara yol gösterecek.

İşte o kurullar

Bunlar, Yerel Yönetim Politikaları Kurulu, Sosyal Politikalar Kurulu, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Hukuk Politikaları Kurulu, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Ekonomi Politikaları Kurulu, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu.

Kaynak: TRT Haber