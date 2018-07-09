Bakanlıkların teşkilat yasaları lağvedildi

Yeni sistem ile başbakanlık makamı ortadan kalkıyor. Bakanlar Kurulu'nun da yapısı değişiyor. Başbakan Yardımcılığı kaldırılıyor.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş için gereken 703 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bakanlık sayısı azaldı
Bazı bakanlık ve kurumların teşkilat ve görevleri hakkındaki kanunlar yürürlükten kaldırıldı. Bakanlık sayısı azaldı ve 26'dan 16'ya indirildi.
Birleştirilen ve ismi değişenler
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ticaret Bakanlığı
Maliye ve Hazine Bakanlığı
Tarım ve Orman Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
İsmi aynı kalan bakanlıklar
Adalet Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Ekonomiyle ilgili bakanlık 3'e indi
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, "Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı" adı altında birleştirildi.
Ekonomi alanında 6 olan ilgili bakanlık sayısı 3'e indi. Maliye Bakanlığı'nın yeni adı "Hazine ve Maliye Bakanlığı" oldu.
AB Bakanlığı Dışişleri'ne bağlandı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı "Ticaret Bakanlığı" çatısı altında toplandı.
Kararname ile Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı'na bağlandı.
Genelkurmay Başkanı'nın görevi
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı "Tarım ve Orman Bakanlığı" adı altında birleştirildi.
Kararnamede, Genelkurmay Başkanı'nın görev ve yetkisine ait kanun da kaldırıldı.
MİT başkanlığa dönüştürüldü
"Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı" ibaresi "MİT", "Müsteşar" ibaresi ise "Başkan" olarak değiştirildi.
Basın ve Yayın enformasyon Genel Müdürlüğü Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına devredildi.
MGK ve YAŞ kararı
Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Genel Sekreterliği kanunu yürürlükten kaldırıldı.
Yüksek Askeri Şura'nın (YAŞ) kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun yürürlükten çıkarıldı.
Subayların bekleme süreleri değişti
Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığına ait her türlü hak ve yükümlülükler İçişleri Bakanlığına devredildi.
TSK Personel Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre subayların bekleme süreleri Cumhurbaşkanı kararıyla uzatılıp kısaltılabilecek.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlandı.
Cumhurbaşkanlığı'na bağlı 9 kurul geliyor
Avrupa Birliği Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı çatısı altına girecek. Yeni sistemde, Cumhurbaşkanına bağlı kurullar, politika üretme araçları olarak görev yapacak.
9 yeni kurul oluşturulacak. Bu kurullar, her alanda stratejik ve uzun vadeli vizyonlar belirleyecek, bakanlıklara yol gösterecek.
İşte o kurullar
Bunlar, Yerel Yönetim Politikaları Kurulu, Sosyal Politikalar Kurulu, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Hukuk Politikaları Kurulu, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Ekonomi Politikaları Kurulu, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu.
Kaynak: TRT Haber