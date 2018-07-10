Bakanlıklarda devir teslim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede yer alan bakanlar bugün TBMM'de yemin etti.

Yeni bakanlar, yemin töreninden sonra eski bakanlardan görevlerini teslim almaya gitti.

TSK, FETÖ'den temizlendikçe daha da güçlendi

Milli Savunma Bakanlığı'na atanan Orgeneral Hulusi Akar, görevini bakanlıkta düzenlenen törenle Nurettin Canikli'den aldı. Bakanlıktaki törene Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları da katıldı.

Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin FETÖ'den temizlendikçe daha da güçlendiğini söyledi.

'Enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek için yoğun mesai harcayacağız'

Maliye Bakanı Naci Ağbal görevi Berat Albayrak'a devretti. Albayrak, "Önceki bakanlarımızın çıtasını daha yukarı taşımakla mükellefiz" dedi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Daha sonra Enerji Bakanlğı'na giden Albayrak burada görevi Fatih Dönmez'e devretti. Berat Albayrak'ın son durağı ise Hazine Müsteşarlığı oldu.

Albayrak, eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten görevi devraldı. Albayrak, ekonomiye ilişkin ilk mesajlarını buradan verdi, "enflasyonu yine tek haneli rakamlara indirmek üzere yoğun mesai harcayacağız" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise görevi Faruk Özlü'den devraldı.

Varank,"Bismillah diyerek hemen çalışmaya başlayacağız" dedi.

"Daha iyi bir atama yapılamazdı"

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise görevi İsmet Yılmaz'dan devraldı.

Yılmaz, "Ehliyet ve liyakat ilkeleri çerçevesinde daha iyi bir atama yapılamazdı" dedi, 81 milyonu Selçuk'a destek vermeye davet etti. Ziya Selçuk ise, " bütün öğretmenler çalışmaların içinde kendini bulacak"dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndaki devir teslim töreninde Ahmet Arslan görevi yeni Bakan Mehmet Cahit Turan'a devretti.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ise görevi, yeni bakan Mehmet Ersoy'a devretti. Ersoy, turizmin Türkiye'nin kalkınmasında öncelikli hedefleri olduğunu söyledi.

"Eroğlu'ndan öğreneceğimiz çok şey var"

Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu ise görevi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye devretti. Pakdemirli, "Sayın Eroğlu'nu hiçbir yere bırakmıyoruz ondan öğreneceğimiz çok şey var" dedi.

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı'nda da devir teslim heyecanı vardı.

Zehra Zümrüt Selçuk görevini hem Jülide Sarıeroğlu'ndan hem de Fatma Betül Sayan Kaya'dan devraldı.

Nihat Zeybekci ise Ticaret Bakanlığı görevini Ruhsar Pekcan'a devretti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise görevi Mehmet Özhaseki'den devraldı. Özhaseki ve Kurum karşılıklı hediye vererek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise görevi Ahmet Demircan'dan devraldı.

"Yeni sistemle yeni bir sayfa açılıyor"

Tarım ve Orman Bakanlığına getirilen Bekir Pakdemirli, görevi eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'dan devraldı.

Çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Fakıbaba, şunları söyledi:

"Yeni bir sistemle yeni bir sayfa açılıyor. Bu yeni sistemin ve Sayın Bakanımızın çok başarılı olacağına yürekten inanıyorum. İnşallah ülkemiz de bunu sonuçlarıyla görecek. Ben tekrar Sayın Bakanımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum, tebrik ediyorum."

Kaynak: TRT Haber, AA