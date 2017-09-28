  • 28 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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'Bakanlıkça açıklanmayan hiçbir bilgiye itibar etmeyin'

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Tekin, Bakanlıkça resmi olarak açıklanmayan hiçbir bilgiye itibar edilmemesi gerektiğini kaydetti.

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Bakanlıkça açıklanmayan hiçbir bilgiye itibar etmeyin

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sisteminin yerine üzerinde çalışılan modelle ilgili bazı haberlere ilişkin, "Kademeler arası geçişle ilgili medyada bugünlerde çokça spekülasyon yapılıyor. Yazılanların hiçbiri doğru değil." ifadelerini kullandı.

Tekin, Twitter hesabından, TEOG'un kaldırılmasının ardından liselere geçiş sistemi modelleriyle ilgili medyada yer alan bazı haberlere ilişkin paylaşımda bulundu.

Yusuf Tekin, "Kademeler arası geçişle ilgili medyada bugünlerde çokça spekülasyon yapılıyor. Anlaşılan herkes gönlünden geçeni yazıyor. Yazılanların hiçbiri doğru değil. Bakanlıkça resmi olarak açıklanmayan hiçbir şeye itibar edilmemesi gerektiğinin altını özellikle çizmek isterim." açıklamasını yaptı.

Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Tekin, meb, teog
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