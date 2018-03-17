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Bakanlık, Çiftlik Bank'a teşvik ve hibe iddiasını yalanladı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, "Çiftlik Bank'ın Konya Tuzlukçu'daki tesisinin yüzde 30 devlet teşvik ve hibesiyle yapılacağı" haberlerinin asılsız olduğunu açıkladı.

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Bakanlık, Çiftlik Banka teşvik ve hibe iddiasını yalanladı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı. 

Açıklamada, Çiftlik Bank'ın "@ciftlikbank" uzantılı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından 22 Kasım 2017'de yapılan bir paylaşımı dikkate alınarak asılsız haberler yapıldığı ve bazı siyasilerin konuyu iddia olarak gündeme taşıdığı ifade edildi.

Suç duyurusunda bulunuldu

"Çiftlik Bank'ın Konya Tuzlukçu'daki tesisinin yüzde 30 devlet teşvik ve hibesiyle yapılacağı" iddiasının gerçeği yansıtmadığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu Twitter paylaşımında geçen devletten hibe ve destek alınacağına dair iddia tamamen asılsızdır ve yalandır. Temeli atılan söz konusu tesisle ilgili Bakanlığımızca hiçbir hibe ve destek verilmemiştir. Söz konusu açılışa Bakanlığımızdan herhangi bir katılım olmamıştır. Konya'daki diğer kurumlara da ulaşılarak bu açılışa katılmamaları konusunda uyarıda bulunulmuştur. Fame Game Hayvancılık San. ve Tic. AŞ, Mehmet Aydın, diğer ilgili şirketler ve bu şirketlerin yetkilileri hakkında, bu oluşumun gerçek üretimi yansıtmadığı, saadet zincirine dayandığı ve faaliyetin gerçek üreticiye zarar verdiği iddiasıyla nitelikli dolandırıcılıktan Bakanlığımızca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na 18 Ocak 2018'de suç duyurusunda bulunulmuştur. Dolayısıyla konu hakkında çok hassas olan ve gereğini yapan Bakanlığımızla söz konusu oluşumun ilişkilendirilmesi kesinlikle kabul edilemez."

Kaynak: AA

Etiketler: yalanlama, teşvik, tarım, hibe, Gıda, çiftlik bank, bakanlık
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