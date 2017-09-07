  • 07 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 31º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.411
    EURO 4.096
  • BIST 109742.95
    ALTIN 147.696
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Bakanlık, Adana'daki bebeğin durumuyla ilgili inceleme başlattı

Bakanlık, Adana'daki bebeğin durumuyla ilgili inceleme başlattı

Sağlık Bakanlığı, Adana'da özel bir hastanede erken doğumla dünyaya gelen bebekle ilgili medyada çıkan haberlerin ardından olaya ilişkin inceleme başlattı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bakanlık, Adanadaki bebeğin durumuyla ilgili inceleme başlattı

Sağlık Bakanlığınca, Adana'da özel bir hastanede erken doğumla dünyaya gelen bebekle ilgili medyada çıkan "Minik bebeğin vücudu kuvözde morarıp şişmeye başladı" başlıklı haberlerin ardından olaya ilişkin inceleme başlattıldığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, medyada, Adana'da özel bir hastanede 15 gün önce erken doğumla dünyaya gelen bebekle "Minik bebeğin vücudu kuvözde morarıp şişmeye başladı" başlığıyla yer alan haberlerdeki iddiaların bakanlık tarafından yakından takip edildiği belirtildi.

Olayla ilgili Adana İl Sağlık Müdürlüğü tarafından derhal, uzmanlardan oluşan bir komisyon kurarak adı geçen özel hastane hakkında inceleme başlatıldığına dikkat çekilen açıklamada, komisyonun yapacağı inceleme neticesinde ihmal ya da kusur tespit edilmesi halinde yasal işlemlerin uygulanacağı ve kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, inceleme, bebek, Adana
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER