Bakanların liste başı olduğu illerde oy dağılımı nasıl oldu?

Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti oyların yüzde 42'sini alarak seçimden ilk sırada çıkmayı başardı.

19 isim seçim bölgelerinde 1. sıradan çıktı

Başbakan Binali Yıldırım'ın da aralarında olduğu kabineden 19 isim aday oldukları illerde birinci sıradan, 3 bakan da ikinci sıradan seçildi.

Başbakan Binali Yıldırım, 1 Kasım seçimlerinde olduğu gibi İzmir birinci bölgede yarıştı.

Seçim bölgeleri değişmeyenler de oldu

İzmir birinci bölgede resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti oyların yüzde 28'ini aldı.

Başbakan yardımcılarından Bekir Bozdağ, Recep Akdağ, Fikri Işık ve Hakan Çavuşoğulu'nun seçim bölgeleri değişmedi.

Çavuşoğlu yine Antalya'dan, Gül Bursa'dan girdi

Bekir Bozdağ Yozgat'tan, Recep Akdağ Erzurum'dan, Fikri Işık Kocaeli'den,Hakan Çavuşoğlu Bursa’dan meclise girdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yine Antalya’dan, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yine Gaziantep’ten seçildi.

Soylu'nun seçim bölgesinde AK Parti birinci

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu memleketi Trabzon yerine İstanbul ikinci bölgede yarıştı.

Soylu'nun seçim bölgesinde AK Parti yüzde 45 ile birinci oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu Ankara yerine Adana’dan seçildi.

4 bakanın seçim bölgesi değişti

Adana'da AK Parti yüzde 34 oy oranı ile 5 milletvekili çıkardı.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli memleketi Giresun yerine İstanbul birinci bölge ikinci sıradan milletvekili seçildi.

Kurtulmuş İstanbul'dan seçildi

AK Parti İstanbul birinci bölgede yüzde 41 oy aldı. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş da seçim bölgesi değişen bakanlardan.

Kurtulmuş, memleketi Ordu yerine İstanbul üçüncü bölge birinci sıradan seçildi.

Üçüncü bölgede de AK Parti yüzde 41 oy alarak birinci oldu.

Kaynak: TRT Haber