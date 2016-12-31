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Bakanlardan İsmail Kahraman'a ziyaret

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ve Maliye Bakanı Naci Ağbal, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı tedavi gördüğü Güven Hastanesi'nde ziyaret etti.

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Bakanlardan İsmail Kahramana ziyaret

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ve Maliye Bakanı Naci Ağbal, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı tedavi gördüğü Güven Hastanesi'nde ziyaret etti.

Bakan Çelik, Güven Hastanesi'nde tedavi altında bulunan TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı ziyaretinde, sağlık durumuna ilişkin bilgiler verdi.

Çelik, "İsmail ağabeyimiz, milletimizin gönlünde taht kurmuş olan değerli bir büyüğümüz, Meclis başkanımız, uzun yıllardır tanıdığımız bir büyüğümüz. Son dönemlerdeki ani rahatsızlığı hepimizi endişelendirmişti, önemli bir operasyon geçirdi. Operasyonun başarılı geçtiğini hekim arkadaşlar ifade ettiler. Bir nekahat dönemidir birkaç gün ona, bu duruma saygı göstermemiz gerekiyor, inşallah birkaç gün sonra normal herkesin görüşebileceği bir noktaya geleceğini ifade ediyorlar. Tekrar geçmiş olsun, Allah'tan acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın sağlık durumu hakkında doktorundan bilgi alan ve hastanede yaklaşık bir saat kalan Çelik, Kahraman'ın yakınlarıyla da görüştü.

Etiketler: ismail kahraman, tbmm başkanı, faruk çelik, naci ağbal
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