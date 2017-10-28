Bakanlardan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "'Cumhuriyet'i biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak olan sizlersiniz' diyerek, Cumhuriyet'e ve değerlerine sahip çıkma görevini milletimize veren büyük Atatürk’ün bu emaneti dünya var oldukça yaşayacak, devletimiz ebet müddet bu topraklarda milletimize hizmet edecektir. İçte ve dışta devletimizin, milletimizin, vatanımızın birliğine, bütünlüğüne, bekasına kast etmeye kalkanlara hiçbir şekilde müsaade edilmeyecek, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır. Bunun en son göstergesi 15 Temmuz olmuş, milletimiz adeta destan yazarak kendi istiklaline ve Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkmıştır. Herkes bilsin ki, bu topraklar milletimizin vatan yaptığı topraklardır. Cumhuriyet milletimizin kurduğu Cumhuriyet'tir. Bu vatana ve bu devlete en zor zamanında sahip çıkan Türk milleti 29 Ekim ruhunu kıyamete kadar yaşayacak ve yaşatacaktır. Milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Harbini kazanarak Cumhuriyetimizi kuran büyüklerimizi, şehitlerimizi, gazilerimizi, rahmetle anıyorum."

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü

Bakan Özlü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 19 Mayıs 1919’da başlattığı Kurtuluş mücadelesinin 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin kurulmasıyla, geri dönülmez biçimde taçlandığını bildirdi.

"29 Ekim 1923, tarihimizin en müstesna günlerinden biridir. Cumhuriyet ve bağımsızlığımız, bizim gözbebeğimizdir." değerlendirmesinde bulunan Özlü, bunu her koşulda korumanın, yüceltmenin, ileriye taşımanın ve büyütmenin binlerce yıllık şerefli tarihin ve gelecek nesillere olan sorumluluğun bir gereği olduğunu kaydetti.

Bugün, Cumhuriyetin 100. yılı için koydukları hedeflere bir adım daha yaklaştıklarını vurgulayan Özlü, "Bilimde, sanayide ve teknolojide dünyanın gerisine düşmeyecek, ileri sanayi ülkesi hedefine doğru güven içinde yürüyecek, bütün ekonomi politikalarımızın merkezine sanayileşmeyi koyacak, yetişmiş insan kaynağımızla birlikte Türk sanayi devrimi için gece gündüz çalışacak, Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkacak, büyük ve güçlü Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA