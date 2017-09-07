  • 07 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Bakanlar Yılmaz ve Tüfenkci'den Elitaş'a taziye ziyareti

Bakanlar Yılmaz ve Tüfenkci'den Elitaş'a taziye ziyareti

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, dün kayınbiraderi vefat eden AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'a taziye ziyaretinde bulundu.

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Bakanlar Yılmaz ve Tüfenkciden Elitaşa taziye ziyareti

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, dün kayınbiraderi vefat eden AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'a taziye ziyaretinde bulundu.

Sivas programlarının ardından Kayseri'ye gelen bakanlar Yılmaz ve Tüfenkci, Kocasinan ilçesi Erciyesevler Mahallesi'nde bulunan taziye evine geçerek Elitaş ve kayınpederi Osman Ulubaş'a başsağlığı diledi.

Ziyarette taziyelerini dile getiren bakanlar, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından buradan ayrıldı.

Bakanların taziye ziyaretinde bulunan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Elitaş'a başsağlığı diledi.

Öte yandan Bakan Yılmaz, Elitaş'ın kayınpederi hayırsever iş adamı Osman Ulubaş'a, vefat eden oğlu Ahmet Ulubaş'ın adının verileceği bir okul yaptırması önerisinde bulundu.

Etiketler: Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, taziye
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