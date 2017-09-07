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Bakanlar Yılmaz ve Tüfenkci'den Elitaş'a taziye ziyareti

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, dün kayınbiraderi vefat eden AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'a taziye ziyaretinde bulundu.