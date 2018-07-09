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Bakanlar yarın yemin edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu akşam açıklayacağı yeni bakanlar yarın saat 15:00'de yemin edecek.

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Bakanlar yarın yemin edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'te yemin etmesiyle yeni sistem resmen ve fiilen başlamış oldu.

Türkiye Beştepe'deki törenle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçecek.

Yemin yarın 15:00'de

Törenden sonra yeni kabine ve cumhurbaşkanı yardımcıları açıklanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu akşam açıklayacağı Bakanlar Kurulu'nda 16 bakan olacak. Yeni bakanlar yarın saat 15.00'te yemin edecek.

Uyum KHK'sı çıktı

Kabine üyelerinin büyük ölçüde dışarıdan olması bekleniyor. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş için gereken yeni 703 sayılı uyum kararnamesi de yayımlandı.

Bakanlık sayısı 16'ya indi

Bakanlıklarla ilgili düzenlemeler ve Cumhurbaşkanlığı teşkilatı bu kararnamede yer aldı.

Bazı bakanlıklar birleştirildi, bakanlık sayısı 26'dan 16'ya düştü.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, Bakanlar, bakanalr kurulu
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