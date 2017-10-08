Bakanlar ve milletvekilleri futbol maçıyla stres attı

AK Parti 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için Afyonkarahisar'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ile milletvekilleri, şehir stadında oynadıkları futbol maçıyla stres attı.

Kampa katılan çok sayıda milletvekili, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşması ile başlayan ve gün boyu devam eden toplantıların ardından şehir stadında futbol maçı yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, maç sonrası yaptığı açıklamada, daha öncede futbol oynadığını ve diğer kamplarda gol krallığı olduğunu belirtti.

İyi bir maç olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, Bak'ın ısrarı ile maç yapmaya karar verdiklerini ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak ise milletvekilleri ile "hem Meclis süresince Ankara'da antrenman yapıp futbol oynadıklarını, hem de kamplar esnasında stres atmak için maç yaptıklarını" dile getirdi.

Maçın 4-4 berabere bittiğini ve güzel bir karşılaşma olduğunu söyleyen Bak, şunları kaydetti:

"Bazen itirazlar oluyor. Nabız yükseldikçe itirazlar oluyor. Ama keyifli bir maç oldu. Birbirimizi tanıyoruz. Tabii önemli olan sakatlık olmaması, birbirimizle olan diyaloğumuzun artması. Çim saha olduğu için keyif aldılar. Biraz da tabii ülkenin gündemi yoğun. Biz de burada güzel bir akşam geçirdik."

Çavuşoğlu ile 6 yıldır beraber futbol oynadıklarını aktaran Bak, Çavuşoğlu'na maçta forma giydiği için teşekkür etti.

"Hedefimiz Avrupa şampiyonası"

Bakan Bak, A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 9. maçında İzlanda'ya 3-0 mağlup olduğu önceki günkü karşılaşmaya ilişkin ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Eskişehir'de beklemediğimiz bir sonuç elde ettik. Ama orada Cumhurbaşkanımız da söyledi, maçın başından sonuna kadar milli takımımızı destekleyen Eskişehirli taraftarlara teşekkür ediyoruz. Tabii İzlanda maçında, defansımızdaki hatalardan dolayı atılan gollerle takımımız geri düştü ve kapatamadık. Dünya Kupası'na katılma iddiamız kalmadı. Son maçımızı Finlandiya ile oynayacaklar. Futbolda var bunlar. Bundan sonraki hedef Avrupa Şampiyonası olacak. Takımda da teknik ekibin ve hocamızın isteği doğrultusunda değişiklikler olacaktır. Çocuklar elinden geleni yaptı. Ama rakip daha iyi hazırlanmıştı. Güzel olan seyircinin sonuna kadar desteklemesiydi. Bunun için seyirciye teşekkür ediyoruz."