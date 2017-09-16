Bakanlar Özhaseki ve Fakıbaba üzüm festivaline katıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Son çeyrekte yüzde 5'in üzerinde büyüdük 2 kez, zorlarına gidiyor. Kendilerinde büyüme yüzde birler civarında, Avrupa Birliği ortalaması sıfır küsur. Türkiye yüzde 5'in üzerinde büyüyor. Son çeyrekte yüzde 7'lerde gelecek inşallah, öyle ümit ediyoruz." dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile İncesu ilçesinde düzenlenen "24. Kültür Turizm ve Üzüm Festivali"ne katılan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada Anadolu coğrafyasının dünyanın en eski yerleşim yerlerinin başında geldiğini belirtti.

Anadolu coğrafyasının altının da üstünün de hareketli olduğunu anlatan Özhaseki, şunları söyledi:

"Alt tarafta depremsellik var. Topraklarımızın yüzde 66'sı deprem bölgesinde. Hazırlık yapmalıyız. Hazırlık yapmazsak ansızın gelir Allah korusun en sevdiklerimizi alır götürür. Üst tarafta da fitne ocakları durmak bilmiyor. PKK ile mücadele ediliyor, ediyoruz. Canlarına okuduk. O çukurlara gömdük bir daha çıkamayacaklar inşallah. FETÖ denen belayı atlattık. Diğer örgütlere karşı da savaşıyoruz. Şimdi dikkat ederseniz dünyada özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde Türkiye aleyhine bir kampanya başladı. Televizyonlarda yatıyorlar Türkiye, kalkıyorlar Türkiye. Yatıyorlar Tayyip Erdoğan, kalkıyorlar Tayyip Erdoğan. Almanya'da bir anket yapılmış. Ankette Tayyip Erdoğan'ı sorduklarında ilkokul çağındaki çocuklar kendi cumhurbaşkanları zannediyorlarmış. O kadar çok Tayyip Erdoğan'dan bahsediyorlar, o kadar çok resimleri çıkıyor ki ilkokuldaki Alman çocuklar kendi cumhurbaşkanları zannediyor. Türkiye'den ne istiyorsunuz, Tayyip Erdoğan'dan ne istiyorsunuz. Sizde bir seçim varsa kendi seçiminizi yapın. Problemlerinizi konuşun. Eyaletler arası dengesizliği, durağanlığı, işsizliği konuşun. Bizimle ne uğraşıyorsunuz. Şundan eski Türkiye yok, eski Türkiye'de alıştıkları hazır ol da duran adamlar da yok. Borç vererek hazır ol da durdurdukları arkasından emir verdikleri adamlar da yok. Bu çok zorlarına gidiyor. 3. havalimanını yapıyoruz, çok zorlarına gidiyor."

"Türkiye kimseye el açmıyor"

Özhaseki, Türkiye'nin son çeyrekteki büyümesine değinerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Gezi olayları çıkıyor Gezi olaylarını tertipleyenlerin olaylara son vermek için ilk şartı, 'üçüncü havalimanını durdurun' diyorlar. 'Başka ne istersiniz' diyoruz. 'Şu nükleer enerjiden de vazgeçin' diyorlar. 'Başka ne emir buyurursunuz' diyoruz. 'Bu üçüncü köprüden de vazgeçin' diyorlar. Size ne oluyor kardeşim. Taksim'de 4 tane ağaç kesiliyor diye ortaya düşüyorsunuz ama isteklere gelince Almanya'nın isteklerini dillendiriyorsunuz. Şimdi Türkiye'deki yatırımlar bunların zoruna gidiyor. Son çeyrekte yüzde 5'in üzerinde büyüdük 2 kez, zorlarına gidiyor. Kendilerinde büyüme yüzde birler civarında, Avrupa Birliği ortalaması sıfır küsur. Türkiye yüzde 5'in üzerinde büyüyor. Son çeyrekte yüzde 7'lerde gelecek inşallah, öyle ümit ediyoruz. Türkiye kimseye el açmıyor, kimseye eyvallah demiyor."

Türkiye'nin her zaman mazlumların yanında yer aldığını vurgulayan Özhaseki, "Türkiye, Suriye'deki mazlumun da Arakan'daki garibanın da yanında yer alıyor. Dün kendileri Bosna'da vahşet işlenirken seyrediyorlardı, biz onların da yanında yer alıyorduk. İşte bundan dolayı rahatsızlar. Güya kendileri medeni güya kendileri insan hakları savunucusu. Türkiye'de 2 insan ajanlıktan tutuklanınca bas bas bağırıyorlar fakat Arakan'da binlerce insan, çocuk kesiliyor ağızlarından çıt çıkmıyor. Nerede sizin insanlığınız. Batsın sizin medeniyetiniz." diye konuştu.

Bakan Fakıbaba'nın konuşması

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba da daima üreticinin yanında olduklarına belirterek, "Üzüm için salı günü Manisa'daydım bugün Kayseri'deyim ve bütün üreticileri kutluyorum. Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak şunu söyledim. Salı günü gittiğimde 3 lira civarında üzüm satıyorlardı. Biz hükümet olarak şuna karar verdik. Dedik ki üreticilerimizi ezdirmeyeceğiz. Fiyatı 4 liranın altında sattırmayacağız. O andan itibaren 4 liradan bizim tema olarak alışlarımız başlamıştır. Onun için sizler rahat olun sizleri yürekten kutluyor tebrik ediyorum. Kolay değil, 45 çeşit üzüm cinsi yaratmak. Sizler üretici, çalışkan insanlarsınız. Sizleri seviyorum ve kutluyorum." ifadelerini kullandı. AA