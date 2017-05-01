'Bakanlar Kurulu'nda revizyon söz konusu değil'

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Çankaya Köşkü'nde, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Siyasetin gerektiği durumlar ortaya çıktığında Bakanlar Kurulu'nun revizyonu gündeme gelir ama bugün itibarıyla böyle bir revizyon söz konusu değildir." dedi.

"Bu bölgede, ABD ve Rusya meşru güçler üzerinden ittifaklarını geliştirmek durumundadır." ifadesini kullanan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti devleti, dostlarımızın Türkiye'ye karşı zarar veren bu terör örgütleriyle görüntü vermesini hiç de içine sindirememekte, hiç de hoş karşılamamaktadır."

Uyum Yasaları

Yüksek Seçim Kurulu'nun 27 Nisan'da halk oylaması kesin seçim sonuçlarını açıkladığını anımsatan Kurtulmuş, Türkiye'de yeni yönetim modelinin kabul edilmesiyle bir adım daha atıldığını belirtti.

Bundan sonra hızlı bir şekilde bu yeni yönetim sisteminin gerektirdiği uyum yasalarıyla ilgili adımları atacaklarını ifade eden Kurtulmuş, "Daha önce de ifade edildiği gibi TBMM'de uyum yasalarının çıkartılması sürecinde Meclis'teki partilerle sıkı bir işbirliği ve diyalog halinde Türkiye'nin hayrına olacak bu yeni yönetim modelinin gerektirmiş olduğu bütün bu uyum yasalarını en güzel şekilde konsensüs içinde çıkarabilmek için gayret etmek istiyoruz. Bu bakımdan bütün partilere kapımızın açık olduğunu ifade etmek isterim." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'ye dönüşü

Kurtulmuş, yeni dönemin ortaya koyduğu en önemli gelişmelerden birisinin de cumhurbaşkanlarının partisi ile olan ilişkilerinin kesilmemesi olduğunu anımsattı.

Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurucusu ve doğal lideri olduğu AK Parti’ye geçişiyle ilgili sürecin başlatıldığını aktaran Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bugün önce AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, daha sonra Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantılarının ardından alınan kararla bu süreç başlatılmıştır ve 21 Mayıs'ta AK Parti Kongresi'nin hazırlıkları için düğmeye basılmıştır. Öncelikle hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanımızın partimizin genel başkanı olması bu adımların atılmasıyla gerçekleşecek. Yarın saat 13.00'te Sayın Cumhurbaşkanımızın öncelikle partiye yeniden üye olmasıyla ilgili bir toplantı yapılacak ve böylece bu süreç tamamlanmış olacaktır. Türkiye yeni yönetim modelinin gerektirdiği adımlardan birisini de atmış olacaktır. Ben, Sayın Cumhurbaşkanımızın partiye dönüşü ve yapılacak kongrede genel başkan oluşuyla AK Parti kadrolarında büyük bir sinerjinin ortaya çıkacağını, AK Parti seçmenlerinin bu süreçte motive olacaklarını bir kez daha söylemek isterim."

"Hamas'ın siyaset belgesini inceledikten sonra görüşlerimizi paylaşırız"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş, Hamas'ın yeni siyaset belgesini henüz incelemediklerini, ancak bölgede iki devletli bir çözümü yegane alternatif gördüklerini, tam manasıyla özgür ve egemen bir Filistin devletinin uluslararası barışın sağlanması bakımından en doğru yol olduğunu düşündüklerini belirterek, "Biz bunu kendi görüşlerimiz olarak ifade ediyoruz ama Hamas'ın siyaset belgesini inceledikten sonra o konuda görüşlerimizi daha detaylı paylaşırız." dedi. AA