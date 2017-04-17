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Bakanlar Kurulu ve MGK toplanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak Milli Güvenlik Kurulu ve Bakanlar Kurulu toplantılarında iç ve dış gelişmeler ele alınacak.

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Bakanlar Kurulu ve MGK toplanacak

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ve Bakanlar Kurulu bugün toplanacak.

Alınan bilgiye göre, MGK toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 19.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.

MGK toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saat 20.30'da Bakanlar Kurulu toplanacak.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için anayasa değişikliğinin halk oylaması sonucu kabul edilmesinin ardından ilk kez gerçekleştirilecek MGK ve Bakanlar Kurulu toplantısında iç ve dış gelişmeler ele alınacak.

OHAL'in süresi ile ilgili tavsiye kararı MGK'nin gündeminde olacak.

Etiketler: Bakanlar kurulu, erdoğan, MGK
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