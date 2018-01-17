Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden yapılan toplantı 1 saat sürdü.

Kurul'da 19 Ocak’ta sona erecek OHAL'in üç ay süreyle uzatılmasına karar verilmesi bekleniyor.

Ardından OHAL kararıyla ilgili Başbakanlık tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Böylece 21 Temmuz 2016'da ilan edilen OHAL, 6. kez uzatılmış olacak.

Terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonlar başta olmak üzere Afrin'e olası operasyon da ele alınacak diğer konular arasında yer alıyor.

Kaynak: AA/TRT Haber