Bakanlar Kurulu toplantısı başladı

Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.
Çankaya Köşkü'ndeki toplantı, saat 16.35'te başladı.
Kaynak: AA
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