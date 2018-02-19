Bakanlar Kurulu toplantısı 5 saat sürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı 5 saat sürdü.
Kaynak: AA
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