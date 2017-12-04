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Bakanlar Kurulu toplandı

Başbakan Yıldırım başkanlığındaki Bakanlar Kurulu toplantısı Çankaya Köşkü'nde başladı.

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Bakanlar Kurulu toplandı

Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Çankaya Köşkü'ndeki toplantı saat 11.20'de başladı.

Toplantıda, PKK, FETÖ ve DEAŞ terör örgütlerine karşı yurt içinde ve sınır ötesinde yürütülen çalışmalar değerlendirilecek.

Ayrıca İdlip'te oluşturulan gözlem noktaları ve Afrin'e yönelik muhtemel operasyona ilişkin çalışmalar gözden geçirilecek.

Bakanlar Kurulu'nda ekonomideki gelişmeler başlığında taşeron düzenlemesinin de ele alınması bekleniyor.

Düzenleme Kurul tarafından onaylanırsa Meclis süreci başlayacak.

ABD'deki "ambargo" davasının yankılarının da Bakanlar Kurulu'nda değerlendirileceği ifade ediliyor.

Son olarak Trump yönetiminin ABD Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacağı yönündeki iddialar da toplantıda ele alınacak.

Kaynak: TRT Haber/AA
 

Etiketler: Başbakan Yıldırım, Bakanlar kurulu
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