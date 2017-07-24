Bakanlar Kurulu toplandı

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığındaki toplantıda başbakan yardımcılarının görev dağılımının netleşmesi bekleniyor.

Çankaya Köşkü'ndeki toplantıda iç ve dış gündem başlıkları masada olacak.

Almanya'nın Türkiye'ye yönelik açıklamaları ve Ankara'nın bundan sonra atacağı adımlar toplantıda değerlendiriliyor.

Mescid-i Aksa'daki İsrail terörü de gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Toplantıda, terörle mücadele, Suriye sınırında yaşananlar ve alınan tedbirler gözden geçiriliyor.

Ekonomideki gelişmeler de kurulda ele alınıyor.

Özellikle Kurban Bayramı öncesi hem üretici hem de tüketicinin mağdur olmaması için yapılacak çalışmalar değerlendiriliyor.