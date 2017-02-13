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Bakanlar Kurulu toplandı

Toplantıda, anayasa referandumu süreci, terörle mücadele ve ekonomideki gelişmeler değerlendirilecek.

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Bakanlar Kurulu toplandı

Bakanlar Kurulu Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Anayasa referandumu süreci, terörle mücadele ve ekonomideki gelişmeler gündemde olacak.

Toplantı Çankaya Köşkü'nde saat 11.35'te başladı.

Referandum tarihinin netleşmesinin ardından yapılacak çalışmalar, alınacak güvenlik tedbirleri gözden geçirilecek.

Yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları ele alınacak.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda kritik hedef El Bab tamamen kuşatıldı. Bölgenin terör örgütü DEAŞ'tan tamamen temizlenmesi için yürütülen operasyonlara ilişkin gelimeler de masada.

Suriye'de çözüm arayışları ele alınan başlıklardan olacak.

Ekonomideki gelişmeler de gündemde.

Piyasalardaki son durum ve alınacak tedbirler değerlendirilecek.
 

Etiketler: Çankaya Köşkü, Başbakan Yıldırım, Bakanlar kurulu
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