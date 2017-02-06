  • 06 ŞUBAT 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.692
    EURO 3.966
  • BIST 87990.67
    ALTIN 145.049
Buradasınız : » » Bakanlar Kurulu toplandı

Bakanlar Kurulu toplandı

Terörle mücadele, referandum süreci ve ekonomideki gelişmeler kurulun gündeminde olacak.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bakanlar Kurulu toplandı

Bakanlar Kurulu toplantısı Çankaya Köşkü'nde saat 11.30'da başladı.

Terörle mücadele, Bakanlar Kurulu'nun önemli gündem maddelerinden biri olacak.

Bu çerçevede toplantıda FETÖ, PKK, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine yönelik sürdürülen mücadele ele alınacak.

Terör saldırılarına yönelik yürütülen soruşturmalar, yurt içinde ve sınır ötesindeki operasyonlar değerlendirilecek.

Toplantıda ayrıca Anayasa değişikliğine ilişkin referandum süreci, küresel ve iç piyasalardaki ekonomik gelişmeler gözden geçirilecek.

Bazı kuruluş ve taşınmazların Türkiye Varlık Fonu'na devredilmesi de toplantının gündem maddeleri arasında...  
 

Etiketler: Bakanlar kurulu, Terörle Mücadele, anayasa değişikliği
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER