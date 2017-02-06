Bakanlar Kurulu toplandı

Bakanlar Kurulu toplantısı Çankaya Köşkü'nde saat 11.30'da başladı.

Terörle mücadele, Bakanlar Kurulu'nun önemli gündem maddelerinden biri olacak.

Bu çerçevede toplantıda FETÖ, PKK, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine yönelik sürdürülen mücadele ele alınacak.

Terör saldırılarına yönelik yürütülen soruşturmalar, yurt içinde ve sınır ötesindeki operasyonlar değerlendirilecek.

Toplantıda ayrıca Anayasa değişikliğine ilişkin referandum süreci, küresel ve iç piyasalardaki ekonomik gelişmeler gözden geçirilecek.

Bazı kuruluş ve taşınmazların Türkiye Varlık Fonu'na devredilmesi de toplantının gündem maddeleri arasında...

