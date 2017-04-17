Bakanlar Kurulu sonrası Kurtulmuş'tan OHAL açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan Bakanlar Kurulu sürerken gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Toplantıda iki ana konunun ele alındığını belirten Kurtulmuş, bunlardan ilkinin referandum sürecinin değerlendirilmesi ve bundan sonrasına ilişkin yol haritası, ikincisinin ise olağanüstü halin yeniden uzatılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gönderilmesi olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, Türkiye'nin 16 Nisan'da yine tarihi bir anayasa değişikliğine imza attığını, yüzde 85'in üzerinde büyük bir katılımın gerçekleşmiş olmasının referandumun üzerinde durulması gereken hususlarından birisi olduğunu belirterek, tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Referanduma katılamayan ancak süreci takip eden tüm vatandaşlara da anayasa değişikliğinin hayırlı olmasını temenni eden Kurtulmuş, 18 maddelik anayasa değişikliğinin 16 Nisan'da 25 milyonu aşkın vatandaşın 'evet' oylarıyla kabul edildiğini ve Yüksek Seçim Kurulunun nihai kararını belirtmesinin ardından Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla birlikte yürürlüğe gireceğini anımsattı.

Kurtulmuş, "18 maddenin uygulamalarının milletimizin refahı için, milletimizin özgürlüğü için, demokrasimiz için hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

"Hem milletimiz hem demokrasimiz kazanmaya devam edecektir"

Kurtulmuş, en çok üzerinde durulması gereken konunun böylesine önemli ve kapsamlı bir yönetim sistemi reformun millet iradesiyle gerçekleşmesi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye'de şimdiye kadar anayasa yapma meselesi maalesef hep ya askerlerin dipçiklerinin gölgesinde ya tankların gölgesinde gerçekleşmiştir. Maalesef anayasa dediğimiz zaman sivil siyasetçilerin bile çoğunda eski dönemlerde anayasa yapma fikri, nosyonu çok gelişmiş değildi. Şimdi Allah'a çok şükür Türkiye'de yönetim sistemi değiştirildi, yönetim sisteminin değiştirilmesi konusunda da bütünüyle sivil iradenin hakim olduğu bir süreç geride bırakılmış oldu. Hiçbir dış etkinin, hiçbir baskının, hiçbir şekilde dipçik, darbe vesaire bütün bunların hiçbirisinin gölgesinin olmadığı son derece temiz bir millet iradesi ve açık bir millet iradesiyle Türkiye belki de çok önemli, 100-150 yıllık tarihimiz bakımından en önemli yönetim sistemi değişikliğini ortaya koydu ve sonuç 'evet' şeklinde neticelendi. Bu referandum sonucunda bu açılardan ve diğer bir çok açıdan baktığınız zaman kazanan millettir. Milletimizin tamamı kazanmıştır, Türkiye demokrasisi kazanmıştır ve Allah'ın izniyle bundan sonraki süreçlerde de hem milletimiz hem demokrasimiz kazanmaya devam edecektir."

"OHAL'in uzatılmasına ilişkin yazı kaleme alındı"

Bakanlar Kurulu toplantısında, MGK'nın OHAL tavsiyesi kararının ele alındığını belirten Kurtulmuş, "19 Nisan 2017 saat 01.00'den itibaren olağanüstü halin 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin, TBMM'ye konunun arz edilmesi yazısı kaleme alındı." dedi.

Kurtulmuş, yapılan seçimin bir parti seçimi olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"16 Nisan'da Türkiye, milletvekili seçimi ya da belediye başkanı seçimi yapmadı. Yani şu oy şu partinin oyu, bu oy şu partinin oyudur diyemeyiz. Dolayısıyla herhangi bir şekilde bu sonuçlarla herhangi bir partinin falanca seçimde aldığı sonuçların kıyaslanması siyasi mantık bakımında doğru değildir."