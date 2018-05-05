Bakanlar Kurulu kararıyla KDV ve tapu harcı oranı düşürüldü

Bakanlar Kurulu kararıyla konut teslimlerinde uygulanan yüzde 18'lik KDV, 31 Ekim'e kadar yüzde 8'e, tapu harcı oranı da yüzde 4'ten 3'e indirildi.

Kadın çalışanlar için işverenlerce dışarıdan alınan kreş ve gündüz bakımevi hizmeti kapsamında sağlanan gelir vergisi istisnası, her bir çocuk için aylık brüt asgari ücretin yüzde 15'inden yüzde 50'sine çıkarıldı. Böylece, çocuk başına gelir vergisi matrahından istisna edilen aylık tutarı 304 liradan bin 15 liraya yükseltildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla yüksek alkollü içecekler arasındaki vergisel farklılık kaldırıldı.

Kaynak: AA