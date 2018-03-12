Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak

Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. En önemli gündem, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı. Harekatta gelinen son nokta, sahadan ulaşan bilgilerle değerlendirilecek.

Suriye'nin geleceğine yönelik çözüm arayışları ve Doğu Guta'da yaşananlar da Bakanlar Kurulu'nun bir diğer gündem maddesi.

ABD-Türkiye arasında kurulan komitenin çalışmaları

Ankara-Washington hattında gerginlikleri aşmak için ortak komite mekanizması devreye girdi.

Ağırlıklı olarak terörle mücadele sorunlarının ele alındığı komiteden Suriye dosyasına bakan heyetler, Washington'daki ilk toplantısını tamamladı.

Komitenin çalışmaları konusunda Bakanlar Kurulu'nun bilgilendirilmesi bekleniyor.

Çocuğa istismar

Toplantıda cinsel istismar konusu da gündeme gelecek.

6 bakandan oluşturulan komisyonunun çalışmaları Bakanlar Kurulu'nda ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik uyum yasalarıyla ilgili detayların da toplantıda gözden geçirileceği belirtiliyor.

Kaynak: TRT Haber