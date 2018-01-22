Bakanlar Kurulu "Afrin" gündemiyle toplanıyor

Çankaya Köşkü'nde gerçekleşecek Bakanlar Kurulu Toplantısı, saat 15.00'da başlayacak.

Toplantıda en sıcak başlık kuşkusuz Zeytin Dalı Harekatı olacak. Harekata ilişkin tüm detaylar değerlendirilecek.

Harekatın 3'üncü gününde gelinen son nokta, sahadan ulaşan bilgiler ışığında Bakanların sunumlarıyla değerlendirilecek ve bundan sonraki seyri ele alınacak.

Harekatın kısa ve orta vadeli hedefleri ile bu amaçlara ulaşılması için takip edilecek yol haritası gözden geçirilecek.

En önemli alt başlıklardan biri de diplomasi.

Çok sayıda ülkenin temsilcisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu telefon diplomasisi yürüttü.

Harekatın uluslararası kamuoyuna anlatılabilmesi için yürütülen çalışmalar ve bundan sonra atılması gereken adımlar değerlendirilecek.

Kaynak: TRT Haber