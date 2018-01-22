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Buradasınız : » » Bakanlar Kurulu "Afrin" gündemiyle toplandı

Bakanlar Kurulu "Afrin" gündemiyle toplandı

Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu'nun gündeminde, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı var.

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Bakanlar Kurulu &quot;Afrin&quot; gündemiyle toplandı

Toplantıda, Harekatın 3'üncü gününde gelinen son nokta, sahadan ulaşan bilgiler ışığında Bakanların sunumlarıyla değerlendirilecek ve bundan sonraki seyri ele alınacak.

Harekatın kısa ve orta vadeli hedefleri ile bu amaçlara ulaşılması için takip edilecek yol haritası gözden geçirilecek.

En önemli alt başlıklardan biri de diplomasi.

Çok sayıda ülkenin temsilcisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu telefon diplomasisi yürüttü.

Harekatın uluslararası kamuoyuna anlatılabilmesi için yürütülen çalışmalar ve bundan sonra atılması gereken adımlar değerlendirilecek.

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, Bakanlar kurulu, afrin
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