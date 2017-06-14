Bakanlar Çavuşoğlu ve Zeybekci Katar'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a gitti.

Eski Doha Havalimanı'na gelen Çavuşoğlu ve Zeybekci'yi Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer, Katar Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü İbrahim Fahri ve diğer yetkililer karşıladı.

Çavuşoğlu ve Zeybekci'nin, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile görüşmesi bekleniyor.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki son gelişmeler istişare edilecek.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da "teröre destek vermekle suçladıkları" Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapatmıştı.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, söz konusu kararlardan birkaç gün sonra yayımladıkları ortak bildiride ise Katar tarafından desteklendiği öne sürülen, aralarında Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin de yer aldığı 59 kişi ile 12 hayır kuruluşunun "terörle irtibatlı" olduğu iddiasıyla "terör listesine" alındığını açıklamıştı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamaları

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'la dayanışma içerisinde olduklarını ve bu ülkeyle diğer bazı Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri arasındaki meselelere çözüm yolu bulmak için geldiğini söyledi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Katar'a gelen Çavuşoğlu, havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, Katar'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Katar ile Türkiye arasındaki ilişkilerin çok iyi olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Katar kardeş bir ülke ve Katarlılar bizim kardeşimiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani arasındaki ilişki de örnek bir ilişki. Şimdi bir kriz var. Türkiye ve Erdoğan bu sorunu çözmek için elinden geleni yapıyor. Bu yüzden burayı ziyaret ediyorum. Dayanışma içerisinde olduğumuzu göstermek ve Katar’la diğer bazı Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri arasındaki meselelere çözüm yolu bulmak için buraya geldim."

Katar'ın bu kriz karşısında sergilediği tavrı nasıl bulduğunun sorulması üzerine Çavuşoğlu, "Konuştum herkes Katar’ın sakin ve düzgün bir davranış sergilediğini ve tansiyonu asla yükseltmediğini söylüyor. Katar’ın sağlam ve güçlü durmasına rağmen tansiyonu yükseltmemiş olmayışına herkes büyük saygı duyuyor." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Katar'a verdiği destek ve çözüm arayışlarına katkısıyla ilgili bir soruya, "Doğruyu söylemek zorundayız. Bu bizim birine karşı olduğumuz ya da taraf tuttuğumuz anlamına gelmiyor. Yanlış bir şey varsa söylemek zorundayız. Yalnız bu yanlıştır demek sorunu çözmüyor. Bunu çözmemiz lazım. Kardeş ülkeler arasında böyle bir durumu görmek istemiyoruz." yanıtını verdi.