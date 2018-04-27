Bakanlar Arslan ve Özlü TÜRKSAT 6A'yı inceledi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TAI tesislerindeki ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'nın üretiminin yapıldığı USET'te incelemelerde bulundu.

Daha sonra basın açıklaması yapan Arslan, Türkiye'nin ürettiği ilk yerli ve milli uyduyu yerinde incelediklerini ve test aşaması hakkında bilgi aldıklarını söyledi.

"Uydumuz bir hafta-10 gün içinde test aşamasına getirilecek"

Arslan, uydunun üretim süreçleriyle ilgili aksayan, kendilerinin müdahale etmesi gereken bir durumun olup olmadığını yerinde görmek için bir araya geldiklerini belirtti.

"Memnuniyetle ifade etmek isterim ki ülkemizin ilk yerli ve milli uydusu TÜRKSAT 6A'da yüzde 47 mertebesinde ilerleme sağlanmış durumda. Yaklaşık bir hafta-10 gün içinde uydumuz nihai işlemleri tamamlanarak, test aşamasına getirilmiş olacak. Mayıs ayı ortalarında da birçok teste tabi tutulacak uydunun, test süreci başlayacak."

"Uzayda yer almak için çalışmalar yapıyoruz"

Arslan, TÜBİTAK ve Türksat AŞ'nin katkısının bulunduğu uyduya yönelik TAI, ASELSAN, CTech'in iş birliğiyle işlemlerin yürütüldüğünü anlattı.

"Türk mühendisleri, birçok şeyi başardıkları gibi bu uyduyu yapmayı başarmak yönünde hiçbir tereddütleri olmadan, olağanüstü gayretle çalışıyorlar. Daha önce elde ettiğimiz tecrübeyi, bundan sonra da bu tip üretimlerde kullanmak üzere hiçbir şeyi gözden kaçırmadan çok titiz bir çalışma yapıyorlar."

Arslan, Bakanlık olarak uydu sektöründe ve uzayda yer almak adına çok önemli çalışmalar yaptıklarının altını çizerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın gayretlerinin teşekkürü hak ettiğini dile getirdi.

"USET, Avrupa'daki en modern test merkezi"

USET'in kuruluş aşamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın desteğinin önemli olduğunu vurgulayan Arslan, "O zaman da birileri, 'USET'i boşuna, laf olsun diye yapıyorlar, kendilerini eğlendiriyorlar' derken, memnuniyetle görüyoruz ki bugün uydumuz test aşamasına geldi. USET, Avrupa'daki en modern test merkezi. Böyle bir merkezde de uydumuzu test edebilecek hale geldik." dedi.

Türkiye'nin uzayda hem kendisinin hem de bölgenin ihtiyacını görecek şekilde yer aldığına işaret eden Arslan, uzaydaki yörünge haklarını kaybetmemek ve ileriye taşımak adına TÜRKSAT 5A ve 5B uydularına yönelik çalışmaları başlattıklarını söyledi.

"2021'de uzaya gönderilecek"

Arslan, TÜRKSAT 5A uydusunu 2020'de, TÜRKSAT 5B uydusunu da 2021'de yörüngelerine fırlatacaklarını, TÜRKSAT 6A'yı da 2020 sonunda bitirerek 2021'de uzaya göndereceklerini bildirdi.

Böylece Türkiye'nin yeni Ku frekansına sahip dünyanın 5 ülkesinden biri olacağını anlatan Arslan, bunun önemine işaret etti.

"Savunma sanayisinde de çok ciddi mesafeler kat ettik"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü de dünyanın en modern tesislerinden biri olan USET'in sadece Türkiye için değil, başka ülkelerin uyduları için de test yapabilme kabiliyetine sahip olduğunu belirtti.

Son 15 yılda her alanda olduğu gibi savunma sanayisinde de çok ciddi mesafeler kat ettiklerini ifade eden Özlü, şöyle konuştu:

"Katettiğimiz mesafenin meyvelerini Afrin operasyonunda aldık. Şimdi Türkiye'nin kendi tankı ALTAY, insansız hava aracı ANKA, eğitim uçağı HÜRKUŞ'tan sonra bugün Türkiye'de kendi tasarımımız, üretimimiz olan ilk haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A'yı yapıyoruz. Yüzde 47-50 aşamasına geldik. Bundan sonraki bütün uydularımızı Türkiye'de, kendi mühendislerimizle kendi test uzmanlarımızla ve firmalarımızla yapacağız."

Özlü, bu projenin, Türk sanayisinde teknoloji üretiminde nasıl bir iş birliği yapıldığının somut göstergesi olduğuna işaret ederek, "Gelecek dönemde diğer haberleşme ve keşif gözlem uydularımızı da kendimiz tasarlayacağız ve üreteceğiz." dedi.

"Amacımız sanayimizin teknoloji üretmesidir"

İki büyük hedeflerine değinen Özlü, bunlardan birincisinin geçen sene 147 milyar dolar olan Türk sanayisinin cirosunu 300 milyar doların üzerine çıkarmak olduğunu bildirdi. Diğer hedefin de geçen yıl yüzde 3,9 olan yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayindeki payını yüzde 10-15 ve 20 mertebesine çıkarmak olduğunu anlatan Özlü, şunları kaydetti:

"Bu proje ve merkez aslında yüksek teknoloji demek. Amacımız sanayimizin teknoloji üretmesidir. Kendi teknolojisini üreten bir sanayi yapılanmasını gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Bu tesis, Türksat ile birlikte kuruldu. Bu tesisin çok zor şartlarda kurulduğuna daha önce şahit oldum. Yabancı ortaklarımız, yerli yüklenicilerimiz arasında çıkan sıkıntıların çözümünde ciddi gayretler sarf ettik ama bugün memnuniyetle görüyoruz ki ortada modern bir tesis var. Sadece bizim kendi uydularımızı yapmakla kalmayacağız başka ülkelerin uydularına da yapmaya talip olacağız."

Bakan Özlü, önemli olanın kullanıcı olarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yerli ürün kullanma noktasında irade beyan etmesi olduğunu belirtti.

"Bu iradeyi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız fazlasıyla beyan etmiştir. TÜRKSAT 6A, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımızın yerli ve milli ürün kullanma noktasındaki iradesinin somut göstergesidir. Firmalarımız ve milli kuruluşlarımızda bunun gereğini yapıyorlar."

Kaynak: AA