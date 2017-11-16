Bakan Zeybekci'den yerli dijital oyunlara destek

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ODTÜ Mikroelektronik Tesisleri'ni ziyaret ederek Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği üyeleriyle buluştu.

Oyun yazılımı sektörünün Türkiye'nin gizli kahramanı olduğunu vurgulayan Zeybekci, "Sanal dünyadaki kahramanlar gibi, onlar da bizim yetiştirdiğimiz kahramanlarımız. 'Hadi canım, o kadar yoktur' dediğim rakamlara ulaşan insanlar. Sadece oyun yazılımında 2016 yılında 500 milyon dolarlık ihracat rakamlarına ulaşıldı. 2017 sonunda kendilerinden daha üst seviyede performans bekliyoruz." diye konuştu.

"Oyun pazarında dünyada 16. sıradayız"

Zeybekci, Ekonomi Bakanlığınca oyun sektörüne sağlanan desteklere dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Ülkemizde oyun pazarının büyüklüğü 2015'te 464 milyon dolar, 2016'da 755 milyon dolar oldu. Dünyada 16. sıradayız. Pazara giriş desteği olarak, yapılan harcamaların yüzde 50'sini 200 bin dolara kadar biz karşılıyoruz. Mobil platformların talep ettiği komisyon bedelleri için her şirkete 100 bin dolara kadar destek veriyoruz. Yıllık 50 bin dolara kadar en fazla iki kişi için istihdam desteği sunuyoruz. Birkaç şirketimizin de Turquality'de marka olması gerektiğine inanıyoruz. Orada destekleri daha farklı şekilde verebilir hale geleceğiz. Sizi Turquality'ye dahil etmek, 2018 başındaki ilk hedeflerimizden birisi olsun. Bakanlık olarak bu sektörün peşinden koşturuyoruz. Onlara istedikleri ortamı yaratacağız. Türkiye'nin bu alanda bir merkez olması için onlara inanıyoruz, güveniyoruz. Onların da sağladığımız bu imkanları kullanmalarını istiyoruz."

"Mount&Blade: Warband" oynadı

Yerli geliştirilen dijital oyunlar hakkında bilgi alan Zeybekci, konsolun başına geçerek dijital oyun oynadı. Zeybekci, "Mount&Blade: Warband" isimli savaş oyununda, bir kalenin kuşatılması için mücadele vererek oyunu kazandı.

Zeybekci, hayatında ilk defa dijital oyun oynadığını belirterek, 10 yaşındaki küçük oğlu Tarık Efe'nin birlikte oynama çağrısına, hem vakitsizlikten hem de cesaret edemediği için hep olumsuz yanıt verdiğini anlattı.

Oynadığı oyunun dünyada 8 milyon kez indirildiğine işaret eden Zeybekci, sadece bu oyunun 100 milyon doların üzerinde ciroya ulaştığını vurguladı.

AA