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Bakan Zeybekci: Ekonomimiz dimdik ayakta

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci; Felaket tellallarına itibar etmeyin uyarısında bulunarak, Türkiye ekonomisinin dimdik ayakta olduğunu hatırlattı.

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Bakan Zeybekci: Ekonomimiz dimdik ayakta

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli'nin Tavas ilçesinde AK Parti 5. Olağan İlçe Kadın Kolları Kongresi'nde konuştu.

Suriyeli bir çocuğun sözlerini anımsatan Zeybekci, şöyle konuştu:

"Hani 3 yaşında Suriyeli bir çocuk vardı, 'Ölünce Allah'a her şeyi anlatacağım.' diyen. Anlatmış. Allah'ın ordusu o çocuğun intikamını almaya geldi. Elhamdülillah Afrin'deki aslanlarımız, Fırat Kalkanı'ndaki aslanlarımız bir zulmü bitiriyor. Ecdadından gördüğünü tekrar ediyor."

"Ekonomimiz dimdik ayakta Allah'a şükür"

Bakan Zeybekci, Türkiye'nin 2017 yılında dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi olduğunu, ihracatını yüzde 10'nun üzerinde artırarak dünyada ilk sıralarda yer aldığını söyledi.

"2018 yılı ile ilgili beklentilerimiz yine aynı şekilde. Bakın Türkiye nereden nerelere geldi. Önceden birisi öksürürse Türkiye'de ekonomi yerle bir oluyordu. Dünyanın en büyük operasyonları yapılıyor şu anda. 15 Temmuz ihanet girişimi yaşandı. Ekonomimiz dimdik ayakta Allah'a şükür. Felaket tellallarına sakın itibar etmeyin." 

Tek listeyle gidilen seçimde İlçe Kadın Kolları Başkanlığına Şükran Kısaoğlu seçildi.

Tekke Mahallesi'ndeki bir dokuma atölyesini gezen Bakan Zeybekci, Sarıabat Mahallesi'nde yaşayan ve çocukluk yıllarında 2 yıl kendisine bakan 106 yaşındaki Fatma Kozalı'yı da ziyaret etti.

Kaynak: AA

Etiketler: zeytin dalı, nihat zeybekçi, afrin
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