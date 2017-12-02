Bakan Zeybekci: Bu tiyatro Türkiye'ye karşı oynanan bir oyundur

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti'nin Çal ilçe teşkilatı olağan kongresine katıldı.

Zeybekci, bugün teşkilatın ve milletin verdiği bayrakla görev yaptıklarını, yarın "bırak" dediklerinde bayrağı sahibine devredeceklerini söyledi.

Gezi olaylarıyla başlayan 17-25 Aralık ile devam eden ihanetin yeniden sahneye konulduğunu anlatan Zeybekci, "Aynı konular, aktörler, sistem, rakam ve hedef... Hepsi aynı. Çünkü biliyorlar. Türkiye'nin bugüne kadar 15 yıllık bu hizmet destanını yazan, namerde muhtaç olmayacak noktaya getiren liderini hak ettiler mi gerisi kolay. Düşmanın oklarının hedefindeki hak ve doğrudur. Biliyorlar, onu hallettikleri zaman gerisi kolay." diye konuştu.

"Bir komedi sergiliyorlar şimdi Amerika'da, mahkeme tiyatrosu" diyen Zeybekci, sanık olarak alıp tanık olarak ortaya çıkarttıkları Rıza Sarraf'ın ifadelerinde İran'a ambargo ve yaptırım konularının geçmediğini, Türkiye'de ne yaptığı, kiminle görüştüğü gibi konuların öne çıktığını vurguladı.

Zeybekci şöyle devam etti:

"Hani Amerika yaptırımlarıydı, İran'dı. Türkiye'nin o işin içinde karnını ve başını ağrıtacak hiçbir şeyi yoktur. Ama ne yapıp ne edip, nasıl dolaştırıp bu işi AK Parti'ye ve Recep Tayyip Erdoğan'a bağlarız onun peşindeler. Bu tiyatro Türkiye için, Türkiye'ye karşı oynanan bir oyundur.

17-25 Aralık'ta başlanan tiyatronun bu tarafta oltasına takılan yine CHP. Bunların geçmişlerini biliriz biz. Nelerini, ne halt ettiklerini ve nereden geldiklerini biliriz. Bu oyunlara, bu tuzaklara düşmeyeceğiz. Bunların istedikleri belli. Bunlar kurallarını koydukları, yönettikleri Türkiye'yi istiyorlar. Bunlar 2002 yılındaki gibi toplanan 100 liralık verginin 87 lirasını faiz olarak alıp götürmek istiyorlar. O Türkiye yok artık. O Türkiye eski Türkiye. "

Artık ayaklarının üzerinde dimdik duran bir Türkiye'nin olduğunu belirten Zeybekci, 15 Temmuz'daki darbe girişimine rağmen 2016 yılındaki Türkiye'nin performasına dikkati çekti.

Zeybekci, 11 Aralık'ta büyüme rakamlarının açıklanacağını, kim ne yaparsa yapsın Türkiye'nin dünyada bir numara olacağını, yıl sonunda da tarihi zirveler ve rekorlara ulaşılacağını bildirdi.

Döviz kurları üzerinde de spekülasyonların olduğuna işaret eden Zeybekci, "Kurlarla oyun oynuyorlar, geçecek bunlar. Bugüne kadar kurla ilgili hep spekülasyon olduğunu söyledik. Türkiye'nin kısa vadeli hem özel sektör hem de devletin borçlarına baktığınız zaman bir yıl boyunca tüm borçlarını hiçbir şey olmasa ödeyecek kadar rezervi var. Ekonomi Bakanı olarak biz söylüyoruz bunu. Endişe edecek hiçbir şey yoktur. Ama birileri spekülasyon amacıyla tabii ki içeride ve dışarıda oynanan oyunların da etkisiyle oyun oynamaya çalışıyorlar." dedi.

AA