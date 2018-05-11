Bakan Zeybekci: 2018 yılı büyümemizi yüzde 6 ve üzerinde görüyoruz

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, son dönemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Zeybekci'nin gündeminde ABD ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran Devrim Muhafızlarına para akışını kestmesi de vardı. ABD Hazine Bakanlığı, 6 kişi ve 3 kuruluşu yaptırım listesine ekledi.

ABD'nin İran'a yaptırım kararı

Ekonomi Bakanı Zeybekci, ABD'nin İran'a yaptırım kararıyla ilgili, "Türkiye için fırsat. BM kararlarına da uyarak ben İran ile ticaret yapmaya devam edeceğim." dedi.

"Türkiye'nin yerle bir olmasını kimse beklemesin"

Bakan Zeybekci "Türkiye'nin para piyasasındaki hareketlerden zarar gördüğü kesin ama ekonomik anlamda yerle bir olmasını kimse beklemesin. 2018 yılı büyümemizi yüzde 6 ve üzerinde görüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA, TRT Haber