Bakan Yılmaz'dan yeni müfredat açıklaması

Mili Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Anayasa değişikliği referandumuna ilişkin Bakan Yılmaz, "Dün Cumhurbaşkanımız açıkladı, bu hafta içerisinde kararını vereceğini ve anayasa değişikliğine ilişkin kanunun yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderileceğini söyledi. Bekliyoruz, bugün imzalarsa muhtemelen 9'unda ama bir iki gün sonra, cuma ya da cumartesi günü imzalarsa ayın 16'sında. İki tarihten birisi, 9 Nisan veya 16 Nisan'da referandum yapılacak." dedi.

Yılmaz, "Şimdiki anayasada hüküm var, cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler yargı denetimi dışındadır. Yeni anayasa kabul edildiğinde cumhurbaşkanının yargı denetimi dışında kalan bir tane işlem veya eylemi olacak mı? Yok. O zaman vatandaşa soralım, hangisi daha demokratiktir, bir makamın bazı işlemlerinin yargı denetiminde olması mı olmaması mı? Neticede bu anayasa değişikliği ile daha demokratik bir sistem gelecek, bu anayasa reformu ile istikrar gelecek, uzlaşma gelecek." diye konuştu.

'CHP kendisini devletin sahibi gibi görüyor'

CHP'nin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik eleştirilerine ilişkin de Yılmaz, şunları söyledi:

"CHP vehim siyaseti güttü. Ezanın Arapça okunmasına verilen cezanın kaldırılmasıyla rejimin değişmediğini millet gördü. Başörtüsü ilk gittiğinde 'Bu rejim meselesidir. Yüzde 99 olsa dahi siz bir şeyleri yapamazsınız' diyordu. Bunu deme hakkını nereden görüyor? Kendisini devletin sahibi gibi görüyor. Kendisi devletin sahibi, geri kalanlar maraba. Kendisinde altın hisse var. Dolayısıyla geri kalan 99'un altın hisseye 'evet' demeden hiçbir şey yapamayacağını düşünüyor."

'Daha iyi bir müfredatı öğrencilerimizin önüne koyacağız'

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "Yeni müfredat taslağı için 165 bin 326 görüş geldi. Bize aktarılanlar, bir tecrübenin ürünü. Bu tecrübeleri dikkate alarak daha iyi bir müfredatı öğrencilerimizin önüne koyacağız." dedi.

Müfredattan Atatürkçülük, İnönü ve evrim teorisinin çıkarıldığı iddiasına ilişkin Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bütün bunların hepsi önleyici propaganda. Doğruyla alakası yoktur. Evrim konusuyla ilgili yüzlerce, binlerce konu var. Hepsini vermek durumunda değiliz. Ancak 'doğa tarihi' bölümünü çıkardık. Pekala üniversitede lisans düzeyinde evrim konusu işleniyor. Müfredatlar aynen canlı organizma gibidir. Doğarlar, büyürler, gelişirler ve ölürler. Zamanın ruhunu yakalayabilmek lazım. Zamanın ruhunu yakalayamazsan toplumu gündemin dışında tutarsın."