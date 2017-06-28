Bakan Yılmaz, TEOG'da dereceye giren 5 öğrenciye altın hediye etti

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gürün ilçesinde Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sistemi ikinci dönem ortak sınavında dereceye giren 5 öğrenciye hediye verdi.

Yılmaz, Gürün Kaymakamlığını ziyaretinde, Türkiye'nin her yerinde eğitimde fırsat eşitliğinin yakalandığını söyledi.

Bakan Yılmaz, TEOG Sistemi ikinci dönem ortak sınavında dereceye giren 5 öğrenci ile Türkiye Masa Tenisi Turnuvası'nda Özürlüler Grubunda Türkiye 2'ncisi olan Şeyda Toprak'a altın hediye etti.

Gürün Kaymakamlığı Şeref Defterini imzalayan Yılmaz, daha sonra ilçenin önemli turizm mekanları arasında yer alan Şuğul Kanyonu'nda incelemelerde bulundu, burada yürütülmekte olan çalışmalara ilişkin Kaymakam Fatih Özdemir'den bilgi aldı.

Gürün'de taziye ziyaretlerinde de bulunan Bakan Yılmaz, daha sonra ilçeden ayrıldı.

Yılmaz'a Gürün ziyareti sırasında Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Gürün Kaymakamı Fatih Özdemir ve Belediye Başkanı Nami Çiftçi eşlik etti.