Bakan Yılmaz, Gürün'de cenaze törenine katıldı

Yaşlılığa bağlı olarak dün Balıkesir'de yaşamını yitiren Turhan'ın cenazesi, Gürün'e getirildi.

Turhan için Ulu Cami'de ikindi vakti cenaze töreni gerçekleştirildi.

Kılınan namazın ardından Turhan'ın cenazesi, Yassıcatepe aile mezarlığına defnedildi.

Törene, Turhan'ın ailesi ve yakınları ile Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Sivas Valisi Davut Gül, Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze töreninden sonra ilçede bir dizi taziye ziyaretlerinde bulunan Bakan Yılmaz, daha sonra ilçeden ayrıldı. AA