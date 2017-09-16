  • 16 EYLÜL 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 34º
Açık
Açık
  • DOLAR 3.44
    EURO 4.121
  • BIST 107741.7
    ALTIN 145.873
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Bakan Yılmaz, Gürün'de cenaze törenine katıldı

Bakan Yılmaz, Gürün'de cenaze törenine katıldı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, memleketi Sivas'ın Gürün ilçesinde, 92 yaşında hayatını kaybeden hemşehrisi Mediha Turhan'ın cenaze törenine katıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bakan Yılmaz, Güründe cenaze törenine katıldı

Yaşlılığa bağlı olarak dün Balıkesir'de yaşamını yitiren Turhan'ın cenazesi, Gürün'e getirildi.

Turhan için Ulu Cami'de ikindi vakti cenaze töreni gerçekleştirildi.

Kılınan namazın ardından Turhan'ın cenazesi, Yassıcatepe aile mezarlığına defnedildi.

Törene, Turhan'ın ailesi ve yakınları ile Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Sivas Valisi Davut Gül, Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze töreninden sonra ilçede bir dizi taziye ziyaretlerinde bulunan Bakan Yılmaz, daha sonra ilçeden ayrıldı. AA

Etiketler: milli eğitim bakanı yılmaz, Sivas Valisi Davut Gül, Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER