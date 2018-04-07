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Buradasınız : » » Bakan Veysel Eroğlu hastanede tedavi görüyor

Bakan Veysel Eroğlu hastanede tedavi görüyor

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, gribal enfeksiyon nedeniyle Afyonkarahisar'da hastanede tedavi altına alındı.

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Bakan Veysel Eroğlu hastanede tedavi görüyor

Alınan bilgiye göre, bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak için 5 Nisan Perşembe günü memleketi Afyonkarahisar'a gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, rahatsızlığı nedeniyle dünkü programlarına katılamadı.

Bunun üzerine aynı gün gribal enfeksiyon şüphesiyle Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer (ANS) Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alınan Bakan Eroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Doktorların, Bakan Eroğlu'na dinlenmesi tavsiyesinde bulunduğu bildirildi.

Kaynak: AA

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