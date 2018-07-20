  • 21 TEMMUZ 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.792
    EURO 5.613
  • BIST 94082.34
    ALTIN 189.553
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Bakan Varank Teknopark İstanbul'u ziyaret etti

Bakan Varank Teknopark İstanbul'u ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ilk ziyaretini Teknopark İstanbul'a yaptı. Varank, teknoloji firmalarının ürünlerini inceledi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde bulunan Teknopark İstanbul’u ziyaret etti.

Meskun mahal insansız müdahale aracını inceleyen Varank, blockchain teknolojisi üzerinden kimlik tanımlama, anne sütünün sigara, GDO gibi zararlı maddelerden arındıracak filtreleme yöntemi, yüksek performanslı UV fotodedektörler için yapay alttaş üretilmesi hakkında bilgi aldı.

Varank, ziyareti sırasında artırılmış gerçeklik gözlüğünü de deneyimledi. Söz konusu gözlük, örneğin araba tamiri yapılırken yol gösterici olma özelliği taşıyor.

Mustafa Varank, Teknopark İstanbul’u gezerken Altınay firmasının bomba imha, mayın temizleme, drone gibi hava ve kara araçlarını da inceledi.

Böylelikle Bakan Varank, göreve gelmesinin ardından ilk ziyaretini Teknopark İstanbul’a gerçekleştirmiş oldu.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER