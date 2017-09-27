Bakan Tüfenkci'den 'Habur Sınır Kapısı' açıklaması

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, "Habur'a alternatif yeni bir kapı için Ovaköy civarında çalışmalar var. Nusaybin Ovaköy'deki sınır kapısı 2-3 ay içinde de açılabilir." açıklamasında bulundu.

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