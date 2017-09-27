Bakan Tüfenkci'den 'Habur Sınır Kapısı' açıklaması

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, "Habur'a alternatif yeni bir kapı için Ovaköy civarında çalışmalar var. Nusaybin Ovaköy'deki sınır kapısı 2-3 ay içinde de açılabilir." açıklamasında bulundu.
Ayrıntılar geliyor...
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, "Habur'a alternatif yeni bir kapı için Ovaköy civarında çalışmalar var." açıklamasında bulundu.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, "Habur'a alternatif yeni bir kapı için Ovaköy civarında çalışmalar var. Nusaybin Ovaköy'deki sınır kapısı 2-3 ay içinde de açılabilir." açıklamasında bulundu.
Ayrıntılar geliyor...